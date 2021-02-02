Под Липецком мужчина, испугавшись коронавируса, украл очиститель воздуха из поликлиники

Под Липецком мужчине вынесли приговор за хищение рециркулятора воздуха. По данным следствия, в сентябре 2020 года 49-летний обвиняемый находился с матерью в поликлинике в Ельце. Его внимание привлек прибор для очистки воздуха.

Когда женщина зашла в кабинет к врачу, сынок покатил рециркулятор в сторону балкона, где за провод спустил на землю. Выйдя на улицу, мужчина забрал облучатель, прикрепив к багажнику.

Ельчанин пояснил - он оставил себе прибор, потому что боится коронавируса и переживает за свое здоровье. Но совесть не дала спокойно спать преступнику. На следующий день ему стало стыдно за свой поступок. Он пошел в полицию и во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина был ранее судим. Мировой суд Ельца признал его виновным в хищении чужого имущества. Наказание - 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.