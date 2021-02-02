В День сурка грызуны в зоопарке Липецка не проснулись

Традиционно 2 февраля отмечается День сурка. По традиции, в этот день зверек должен вылезти из своей норы. Если, оказавшись на поверхности, сурок не испугается своей тени, значит весна будет ранняя. Если же он испугается и скроется обратно, зима будет долгой.

В зоопарке Липецка живет семейная пара сурков. В этот вторник они не разу не вышли из своего домика, укрытого сеном. Животные уснули в октябре, до заморозков. Хорошо покушав летом, они могли проспать все время холодов. Но во время недавней оттепели проснулись и бродили вокруг домика. По словам работников зверинца, в этом году сурки спят беспокойно, периодически грызут сено. Правда, свой день зверьки проспали.