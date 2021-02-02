У липецкого предприятия в Тамбове украли груз с металлоломом почти на 2 млн рублей

Липецкую фирму крупно обворовали в Тамбовской области. По данным местной полиции, водитель предприятия ООО «Сталь Союз» вез в другой регион принадлежащий компании металл. Во время транспортировки дальнобойщику позвонили якобы от лица руководства фирмы и дали новые указания – разгрузиться в Тамбове.

Грузовик заехал на указанный ему склад, разгрузил товар на 1.8 миллиона рублей и уехал. Позже выяснилось, что от реального руководства такого указания не было. Вскоре в Липецке поняли, что произошла кража и обратились в местную полицию.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, к тому времени металл уже перевезли в другое место и продали. Несмотря на это, тамбовские полицейские оперативно нашли все адреса, включая пункт металлолома, куда продали чужой груз. Все изъяли и вернули владельцу. В ответ директор липецкой компании прислал благодарность имя начальника УМВД России по Тамбовской области, генерал-майора полиции Николая Скокова.

По факту самого мошенничества проходит проверка уже в липецкой полиции.