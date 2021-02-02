В Липецке прокуратура наказала чиновников за затопленные во время ливня могилы

В Липецке прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о затопленном кладбище в районе Желтых Песков. ЧП случилось 28 января, когда в городе прошел сильный ливень. В результате которого на кладбище залило и размыло несколько могил, под водой оказался участок в 50 м2.

Тогда в пресс-службе мэрии пояснили, что все из-за промерзшей земли, которая не смогла впитать воду. Пострадавшие могилы восстанавливали за счет муниципального ритуального бюро.

Однако прокуратура Правобережного района районе усмотрела нарушения в действиях чиновников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, планировку территории кладбища и прилегающего земельного участка фактически начали только после прокурорского вмешательства.

По итогу проверки, руководитель городского департамента ЖКХ получил представление с требованием найти и наказать виновных. Кроме этого возбудили административное дело в отношении главного инженера МБУ «Ритуальные услуги Липецка» по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ – нарушение требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения.