В среду 7 улиц Липецка останутся без света, 10 - без холодной воды

Липчане снова останутся без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 3 февраля, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Юношеская 1-10, 11б, 12, 14, 16, 18; Ударников, 5, 8-10, 8/1-3, 8а, 10а, 12а; Боевой проезд, 11, 13, 15, 17-24, а также частного сектора: улицы Ударников, Юношеская, Ново-Весовая, Известковая, Энгельса, садоводческое товарищество "Горняк".

Холодную воду с 10 утра до 8 часов вечера отключат по улицам Филипченко, 8/1-4, 10/2, 12/2, 14/1, 14/2; Звездная, 10/1-5, 11-13, 13/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15а, 15/2, 16, 16/2, 17; Космонавтов, 47, 47/2-7, 49/2-5, 51; Я. Берзина, 9, 9а.

На этот же период времени краны пересохнут по улице Неделина, стр. 2; Скороходова, 11, 19, 21, 25; Катукова, 12; Гагарина, 60а, 60б, 70, 68; Тельмана, 3. А также в частном секторе: улицы Тельмана, Передельческая.