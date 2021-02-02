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Под Липецком упавшие с «КамАЗа» кирпичи едва не убили девушку за рулем легковушки

Водитель не заметил, что теряет по дороге груз
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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ДТП случилось 1 февраля на трассе Липецк – Усмань в Добринском районе. Во время движения с открытого кузова «КамАЗа» начали вылетать на дорогу кирпичи. Несколько кирпичей угодили в ехавшую следом за грузовиком «Мазду», за рулем которой была девушка. Водителя едва не убило.

Как описывают происходящее со слов водителя «Добринские Вести», девушка увидела, как в лобовое стекло летят несколько кирпичей и успела вывернуть на обочину. Благодаря своей реакции, сама водитель в ДТП не пострадала, а вот машина получила серьезные повреждения. Кирпичи попали в кузов и под колеса, на иномарке разбило передний бампер и повредило диски.

По словам девушки, водитель грузовика даже не заметил происходящее и продолжил движение, его нагнали позже другие очевидцы и сообщили, что он опасно теряет часть плохо закрепленного груза.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, данное ДТП сотрудниками регионального ГИБДД не оформлялось.

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