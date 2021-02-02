В Липецкой области агроном украл 45 тонн удобрений на миллион рублей

Агроному грозит до 6 лет тюрьмы Фото: МВД Медиа

Крупное преступление на сельхозпредприятии расследуют в Липецкой области. Гендиректор агропромышленного предприятия заявил в полицию о пропаже 45 тонн удобрения для озимых и яровых. Стоимость похищенного составила 1 миллион рублей. Как сообщает «МВД Медиа», в преступлении оказались замешаны агроном и водитель данного предприятия.

По данным полиции, работникам выделили 60 мешков с подкормкой, которые должны были внести на почву нескольких полей в Данковском районе. Но агроном поручил водителю вместо полей развезти удобрения по другим точкам, что тот и сделал. Всего успели увезти 36 мешков на сумму порядка 960 000 рублей.

Позже агроном признался, что удобрения собирался продать, но не успел. Недобросовестным был и водитель, который и сам решил обворовать вора. Так на один из адресов он привез 1 мешок вместо 10. Как выяснилось, оставшиеся 9 мешков стоимостью более 250 000 рублей он успел кому-то продать по дороге.

В отношении агронома возбудили дело по части 3 статьи 160 УК – присвоение или растрата. Водителю вменили 1 часть той же статьи. Оба сейчас на подписке о невыезде, часть похищенного нашли.