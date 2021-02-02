Под Липецком раскрыли хищение на железной дороге почти на 25 млн рублей

В управлении ФСБ по Липецкой области расследовали крупное хищение на железной дороге. Согласно материалам, к преступлению причастны четверо жителей Ельца – работники структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги».

По версии следствия, фигуранты крали с железнодорожной станции доверенные им щебень для ремонта путей и дизельное топливо с ноября 2017 по июнь 2018. Кроме этого в ноябре 2017 один из сотрудников подделал накладную на 7000 кубометров щебня, чтобы скрыть недостачу.

Позже он нашел еще двоих соучастников с грузовыми машинами, которые вывозили щебень почти каждый день вплоть до лета 2018 – вывезли еще 5000 кубометров. Всего за 9 месяцев у «РЖД» пропало 12 м3 щебня более чем на 24 млн рублей и 4000 литров солярки на 170 000 рублей. Причем солярку «списали» для грузовиков, которыми воровали стройматериал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело по частям 3 и 4 статьи 160 УК (растрата) направил в суд заместитель прокурора области Павел Коростелев.