МЧС предупреждает липчан о тумане и гололеде

В ближайшие часы и в течение дня в Липецкой области ожидается сильный туман и гололед. МЧС предупреждает, что видимость в тумане может составлять менее 500 метров. Поэтому водителей просят быть особенно осторожными и напоминают о правилах безопасности в такую погоду.

Все предметы в тумане кажутся намного дальше, чем есть на самом деле. В туман лучше вообще никуда не ехать, но если пришлось, то нужно значительно снизить скорость. В зависимости от видимости, скорость может быть 20 и даже 5 км/ч. Если туман слишком густой и видимость не более двух метров, нужно остановиться.

По данным синоптиков, в ближайшие 2-3 дня в Липецке ожидаются резкие перепады температур. Этим вечером, 3 февраля, ожидается около нуля градусов, в четверг вечером обещают до +2°С и дождь, а на следующий день уже 12 градусов мороза.