В Липецке наглый водитель залил полный бак и уехал с заправки не расплатившись

Липчанин нагло обокрал заправку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке раскрыли кражу с АЗС, которая произошла 31 января. По данным полиции, водитель заехал на заправку, залил топливо до полного бака, сел в машину и уехал, не посчитав нужным расплатиться.

Всего он украл 78 литров топлива на 2547 рублей. Наглого автолюбителя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска в минувшие сутки, 2 февраля. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 22-летний житель Липецка.

Кроме этого в городе раскрыли кражу из магазина на площади Мира. 2 февраля посетитель вынес из торгового зала бытовую химию на 3307 рублей. 35-летнего воришку задержали в тот же день. Как выяснилось, он уже имеет ряд судимостей за похожие преступления. Украденное он успел продать и потратить деньги.