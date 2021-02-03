Под Липецком проверят школу, где пострадала ученица во время занятий по стрельбе

В Липецкой области проверят инцидент, который произошел с ученицей в селе Доброе. По данным прокуратуры, девочка пострадала 22 января в средней школе №2. Школьницу ранили во время занятий по стрельбе из пневматической винтовки. Девочке оказали необходимую помощь, все обошлось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, заместитель прокурора области согласовал внеплановую проверку в отношении школы. В прокуратуру для согласование обратилось областное управление образования и науки.

Контролирующие органы усмотрели нарушение безопасности образовательного процесса. Вскоре в школе пройдет выездная проверка, где выяснят все подробности инцидента и найдут ответственных. Ход проверки будут контролировать правоохранительные органы.