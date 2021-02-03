Буйный липчанин кинул с балкона в полицейских бутылку с бензином и горящим фитилем

В Липецке вынесли приговор буйному дебоширу за побои и неадекватное поведение. Согласно материалам дела, сначала мужчина избил знакомого, что привело к черепно-мозговой травме. Вред здоровью оценили, как средней тяжести. По данному факту возбудили дело по статье 112 УК.

Но на этом все не закончилось. Позже фигурант обматерил с балкона третьего этажа приехавший на вызов сотрудников полиции и соседей, которые стояли внизу. Затем он кинул в патрульную машину пластиковую бутылку с бензином и горящим фитилем. Бутылка загорелась, но полицейские все потушили, никто не пострадал. Тем самым липчанину добавили ее одну статью 213 УК – хулиганство с применением предметов в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый признал вину только частично. На суде он сказал, что матом не ругался, а бутылку просто выбросил поскольку не мог потушить – был пьян. Но эту версию опровергли. Оспорить решение районного суда не получилось, дебошир проведет 2.5 года в колонии строгого режима.