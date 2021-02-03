Переболевших коронавирусом липчан приглашают стать донорами антиковидной плазмы

В Липецкой областной станции переливания крови взялись за антиковидную плазму. Ее берут у доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. В плазме выздоровевших есть антитела к COVID-19. Если ввести их больному, они помогут организму бороться с вирусом.

По данным пресс-службы регионального управления здравоохранения, желающих сдать иммунную плазму все больше с каждым днем. Пока донорами стали 25 человек. Для переливания антиковидной плазмы есть строгие показания. Процедура делается только по назначению врача, под присмотром специалистов. Донор должен принести справку, что он переболел коронавирусом. Донация проводится в 2 этапа. Сначала медики смотрят, есть ли в крови антитела. Донора осматривает доктор. Затем у подходящих липчан берут кровь.

Всех желающих сдать кровь для коронавирусных больных приглашают на акцию "День донора". Первый этап донации пройдет 8, 10 и 15 февраля. Второй этап - 17 февраля. Место проведения акции - станция переливания крови: Липецк, улица Космонавтов, 11а.