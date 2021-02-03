В четверг на некоторых улицах Липецка отключат свет и воду

В домах Липецка пересохнут краны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 4 февраля, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. Так, с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по улицам Механизаторов, 3б, 15, 15а; Звездная, 7, 8; Барашева, 5.

С 9 утра до полудня без света останутся жители улиц Прокатная, 23, 25, 27, 29-31; Суворова, 22, 24; М.Расковой, 8, 10, 12, 14; Талалихина, 3. С 2 до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улицы Краснозаводская, 1-5, 1а; Коммунистическая, 1, 3; Краснознамённая, 2, 3, 5, 9.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся липчане, проживающие по улицам Ярославская, 13, 19; Писарева, 35, 37; Светлова, 26, 27, 29, 31, 31а, 29а; Гагарина, 60а, 60б, 68, 70; Тельмана, 3. А также частный сектор: улицы Железногорская, Светлова, Добровская, Писарева, Ярославская, Патриотическая, Бурлакова, Тихая, Варшавская, Зорге, Олимпийская, Постышева, Тельмана.

Воду подвезут к дому №29 по улице Светлова и №60а по Гагарина. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.