В четверг в Липецке до +2 градусов и дождь со снегом

К концу недели погода резко поменяется в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 4 февраля, в Липецке ожидается облачная погода. В темное время суток около 0 градусов. Дождь со снегом. Днем до 2 градусов тепла. К вечеру кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 737 мм рт.ст.

В ночь на пятницу, 5 февраля, в областном центре будет тепло - около 2 градусов выше ноля. Однако, днем ситуация резко изменится. К полудню столбик термометра опустится до -7 градусов. Пойдет снег. К вечеру мороз усилится - 12 градусов ниже ноля.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в городе. Порывы северно-западного ветра до 17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.