Серийный педофил из Липецкой области изнасиловал 10-летнюю школьницу в Воронеже

В Воронеже поймали серийного педофила из Липецкой области. Жуткое преступление произошло в конце января в микрорайоне Никольское соседнего областного центра. Там неизвестный напал на 10-летнюю девочку, которая шла омой со школы. Ублюдок изнасиловал ребенка в овраге. Все произошло в последних числах января.

После случившегося девочка была в шоковом состоянии и не могла описать нападавшего. В местных сообществах распространяли примерный фоторобот, СК и полиция искали негодяя беспрерывно. В итоге вычислили.

По биологическим следам с одежды ребенка эксперты выделили генетический профиль. Как сообщает пресс-служба СКР по Воронежской области, данные совпали с профилем 29-летнего уроженца Липецкой области. Как выяснилось, педофил уже имеет судимость за аналогичные преступления. В последнее время он жил в Воронеже.

Мерзавца задержали по месту жительства и сейчас он дает признательные показания. За изнасилование и насильственные действия в отношении малолетней ему грозит до 20 лет тюрьмы.