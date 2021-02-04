Под Липецком «Фольксваген» влетел в ограждение трассы – воитель в больнице

Иномарка влетела в забор трассы в Ярлуково Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 3 февраля, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали 3 человека. Так днем в селе Ярлуково Грязинского района не справился с управлением 63-летний водитель «Фольксвагена». Машина вылетела с трассы и въехала в дорожное ограждение. Водителя увезли с места в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

Кроме этого за сутки в области сбили двух пешеходов. В Грязах на улице Воровского около 17.00 сдавала назад 27-летняя девушка за рулем «Форда». Во время движения она не заметила позади 40-летнюю женщину. Пешеходу оказали помощь, до больницы дело не дошло.

Еще один пешеход пострадал в деревне Копцевы Хутора Липецкого района. Там на пешеходном переходе женщина попала по колеса «Нивы», за рулем которой был 54-летний мужчина. Пострадавшая в больнице. По данным автоинспекторов, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода.