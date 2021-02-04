В Липецке уволившийся водитель продолжал заправляться за счет предприятия

Водителю грозит 2 года за кражу топлива Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке попал по уголовную статью ушлый водитель. По данным полиции, 39-летний мужчина работал водителем «Газели» в некой фирме в Левобережном районе города. В период работы он пользовался топливной картой фирмы для заправки служебного авто.

В конце прошлого года мужчина уволился, но топливную карту оставил себе и продолжал активно ею пользоваться уже в личных целях. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за несколько месяцев он залил себе за счет предприятия более 700 литров топлива на 31 000 рублей.

В ходе расследования он во всем сознался и раскаялся. В настоящее время дело передают в суд. Бывшему работнику грозит до двух лет за кражу.