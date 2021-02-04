В Липецке фермер получил по фиктивным сделкам 1.3 млн субсидий от государства

Фермеру грозит 6 лет за мошенничество Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке будут судить 54-летнего фермера – руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива. Ему вменяют два эпизода крупного мошенничества по части 3 статьи 159 УК.

Возглавляемый им кооператив занимался производством мясных, рыбных и молочных продуктов. По версии следствия, с 2016 по 2017 год директор внес в документы ложные сведения о сделках купли-продажи сельскохозяйственных животных. По этим документам государство выделяло ему субсидии в качестве компенсации на затраты. Таким путем бизнесмен незаконно получил 1.3 млн рублей. Все деньги потратил.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, уголовное дело направили в суд. Фермеру грозит за мошенничество до 6 лет лишения свободы.