Минобороны показало видео дозаправки истребителей в небе в Липецкой области

Липецкие пилоты отработали сложные элементы в воздухе Фото: Лия МУРАДЬЯН

Министерство обороны показало, как липецкие летчики отрабатывают сложные элементы пилотажа в небе. Дозаправку самолетов в воздухе производили экипажи Лицецкого авиацентра ВКС и липецкая пилотажная группа «Русские витязи».

Как сообщает Минобороны, в сложной тренировке участвовали бомбардировщики Су-34 и Су-24М, а также истребители Су-35С и Су-30СМ. Их дозаправляли в воздухе в ночное время и днем. Дозаправка выполнялась на высоте от 5000 до 6000 метров. Топливо заливали с воздушного танкера Ил-78. При этом расстояние между самолетами было менее 20 метров. В ночное время использовали дополнительное освещение – огни включали на самолетах и на танкере.