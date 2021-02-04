В конце апреля липчане смогут улететь в Симферополь

В конце апреля из Липецка можно будет улететь в Симферополь Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой весной из аэропорта Липецка можно будет улететь в Симферополь. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, летние рейсы в Крым открыли из 47 городов. Новые направления - Липецк и Курган.

Самолеты из Липецка поднимутся в небо 29 апреля и будут летать между городами до 30 сентября. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. Напомним, что по 6 направлениям в этом году субсидированные тарифы. Билеты обойдутся дешевле из Липецка в Анапу, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь.

Также 29 апреля состоится первый международный рейс из Липецка в турецкую Анталью. Полеты планируются раз в 10 дней. Длительность - 3 часа 15 минут. С середины апреля в здании липецкого аэропорта откроется Duty Free.