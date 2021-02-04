Дважды привитые от COVID-19 липчане получат QR-код и сертификат

Липчане могут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первые дни февраля на прививку от коронавируса через портал Госуслуг записались более 300 жителей Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Для записи нужно ввести личные данные: ФИО, номера СНИЛС и полиса ОМС. А затем выбрать поликлинику и врача, дату и время.

После первой прививки от COVID-19 система напомнит о втором этапе вакцинации - не раньше, чем через 21 день. Кстати, по желанию человек может вести дневник самонаблюдения после прививки на портале госуслуг либо в мобильном приложении.

После повторной прививки появится сгенерированный QR-код. Если навести на него мобильный с программой считывания, откроется сертификат, который подтверждает вакцинацию.

Сертификат позволит липчанам, контактировавшим с зараженными коронавирусом, не уходить на режим самоизоляции. То же самое касается группы риска "60+". Предполагается, что документ пригодится при поездках в другие страны. Не нужно будет уходить на карантин по прибытии за рубеж и возвращении домой.