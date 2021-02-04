МЧС вновь предупреждает липчан о тумане

В Липецке ожидается туман с видимостью менее 500 м Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в ближайшие часы и в течение дня в Липецке и области ожидается сильный туман. Видимость - менее 500 метров.

Напомним, что в туман лучше остаться дома. Если поездку нельзя отложить - двигаться на небольшой скорости. Туман меняет восприятие расстояния. Предметы в нем кажутся намного дальше, чем есть на самом деле. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Когда туман слишком густой, лучше остановиться. Обязательно включить габаритные огни или аварийку.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.