Липчане могут бесплатно привить домашних животных от бешенства

В Липецке домашних животных будут бесплатно прививать от бешенства Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько лет подряд в Липецке проходит месячник по профилактике бешенства. В этом году он стартует 6 марта. На протяжении 2 месяцев специализированные службы будут бесплатно вакцинировать домашних животных. Причем каждые выходные.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этого организуют 54 прививочных пункта. График работы и места нахождений по ссылкам - Левобережная участковая ветлечебница и Правобережная.

В 2020 году специалисты привили от бешенства около 36 тыс. кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Еще 70 тыс. доз вакцины они разложили на границах города. Это специальные брекеты с запахом мяса и рыбы. Внутри приманки находится капсула с препаратом.

Хоть в прошлом году случаев бешенства у домашних животных в Липецке не выявили, специалисты рекомендуют ежегодно прививать питомцев. Ограничить их контакты с бродячими и дикими животными.