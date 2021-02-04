В Липецке осудили двоих сбежавших из колонии заключенных

В Липецке вынесли приговор двоим заключенным 31 и 32 лет. Обоих поймали после группового побега из колонии-поселения и осудили по части 2 статьи 313 УК. Согласно материалам дела, один из подсудимых отбывал 2.5 года за кражу, второго лишили свободы на 7 месяцев за уклонение от уплаты алиментов.

Несмотря на небольшие сроки и далеко не строгий режим, оба решили покинуть территорию колонии. Но наслаждаться заветной свободой долго не получилось. Заключенных поймали в тот же день на трассе Липецк – Данков.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде они вину не признали, сказали, что вышли не надолго и собирались вернуться. Осужденные надеялись, что их отсутствие никто не заметит.

Но в суде все же доказали, что это был именно побег. В итоге один из беглецов получил 2 года, вместе с неотбытой частью – 3, которые проведет в колонии строгого режима. Второму дали 1.5 года, всего он проведет в колонии общего режима год и 8 месяцев.