Игорь Артамонов сообщил о сокращении числа заболевших и госпитализированных в Липецкой области

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Сокращение ежесуточной численности госпитализируемых в среднем на 15-17% отмечено в Липецкой области за прошедшую неделю. Снижается и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и COVID-19. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое сегодня в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона Игорь Артамонов.

В шести инфекционных госпиталях региона количество коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось до 2100. Свободный коечный фонд в среднем составляет около 30%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения в инфекционных госпиталях области.

«Положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения, – сказал Игорь Артамонов. – Так, мы разрешаем посещение болельщикам спортивных соревнований при соблюдении федерального норматива в 50% наполняемости трибун».

Сейчас в регионе на амбулаторном лечении находятся 2694 человека. Больным выписано 22,2 тыс. рецептов на общую сумму около 14,4 млн рублей. Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.

Как сообщил в своем докладе заместитель главы региона Александр Ильин, поступившая накануне в регион партия вакцины в количестве 11340 доз сегодня доставляется спецтранспортом в районы и города Липецкой области. Согласно сетевому графику она будет реализована до конца следующей недели. В приоритетном порядке вакцинируются подопечные стационарных учреждений социальной защиты. Продолжится вакцинация липчан в возрасте 60 лет и старше, а также жителей с хроническими заболеваниями, граждан из групп профессионального риска.

Для проведения прививочной кампании привлечены все взрослые поликлиники области. Работа вакцинаторов организована в выходные дни. Всего развернуты 29 пунктов вакцинации. Созданы 16 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления населения (торговых центрах, МФЦ и других). Привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры.

Для формирования списков липчан на вакцинацию используется региональная Единая диспетчерская служба, портал госуслуг, а также запись в поликлиниках по месту жительства. Сейчас выполняется только первая аппликация вакцины, напомнил Александр Ильин. С начала второй декады февраля такое же число граждан должны привиться повторно. Вторую аппликацию вакцины необходимо выполнить в том же объеме, что и первую, для выработки устойчивого иммунитета к COVID-19.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.