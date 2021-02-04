Мошенники в «скайпе» выманили у липчанки 300 000 рублей

Аферистов ищет полиция Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке 47-летняя женина стала очередной жертвой «службы безопасности банка». Аферисты позвонили ей на сотовый 3 февраля и предложили перейти на «сайп», только не включать режим видео.

В приложении липчанку ждал уже другой человек, который сообщил, что на имя женщины открыли брокерский счет. Жертва естественно ничего не открывала, поэтому удивилась. В ответ аферист заверил, что счет нужно немедленно закрыть, а для этого нужно пройти по ссылке.

Женщина переволновалась, прошла по ссылке и тем самым открыла доступ к банковскому приложению. После чего у нее пропали 300 000 рублей, а номер, с которого звонили, отключился.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по факту возбудили уголовное ело, причастных ищут. Полиция в очередной раз просит граждан не поддаваться на уловки мошенников.