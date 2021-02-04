Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 февраля 2021 года: выписали еще 168 пациентов

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 февраля 2020 года достигло 17 563 человек. За сутки медики выписали 168 пациентов, переболевших COVID-19.

За этот же период времени диагноз подтвердился у 143 жителей региона. В Липецке - у 69. В Липецком районе - у 14. В Тербунском - у 12. В Задонском районе заразились 11 человек. В Воловском - 7. В Добринском - 6. В Грязинском районе коронавирус выявили у 5 местных жителей. В Лебедянском - у 4. В Усманском и Хлевенском районах по 3 новых случая. В Долгоруковском и Становлянском - по 1.

С начала пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 21 517 человек. Лечение продолжают 3 573 пациента. Госпитализировали 1 002 зараженных. Дома с легким течением болезни находятся 2 571 липчанин. Умер 381 человек. За последние сутки - 1 смертельный случай.