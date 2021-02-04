В пятницу 15 улиц Липецка останутся без света

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 5 февраля, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Ударников, 1-12; Юношеская, 1-10; Ново-Весовая, 2-7, 4а, 4б, 4г, 5а, 6а, 7а, 10а; Новая 20, 21; Транспортная, 7-16. А также частого сектора: улицы Бардина, Бабушкина.

С 9 утра до полудня свет погаснет в домах по улицам Крупской, 7,16; Парковая, 10; Волжская, 32а, 35-47; Озерная, 1-22; Лесопарковая, 1-7; Лермонтова, 1-31. А с 9 утра до 3 часов дня - на Шуминского, 7 и Стаханова, 2.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат на Сырском Руднике. Краны пересохнут по улицам Ударников, 36, 36а, 37а, 38, 38а-в; Ново-Весовая,16, 16а, 17, 17а, 17б, 24а, 26, 31, 33, 31а, 37, 39, 41, а также в частном секторе по улице Ударников.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской ЛГЭКа по номерам 175 и 236-175.