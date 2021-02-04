Липецкие рыбаки выходят на лед без спасательных средств

Спасатели просят липецких рыболовов более серьезно готовиться к выходу на лед Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 3 февраля, спасатели провели рейд по водным объектам Липецка. Немало рыбаков они встретили в районе Новолипецкого пляжа. Там нет большого течения, а лед достаточно прочный.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, снастей для ловли у всех липчан в достатке. А средств безопасности на случай непредвиденной ситуации - ни у кого.

Спасатели напоминают, у рыбаков с собой должен быть спасательный жилет. В идеале - "костюм-поплавок", который также защищает от холода. "Спасалки" - два прочных и острых штыря с ручками и длинным шнуром. С их помощью провалившийся сможет выбраться из воды, втыкая их в лед и подтягиваясь. Длинная и прочная палка поможет не только оценить лед на прочность, но и вытащить человека из полыньи. В опасных ситуациях не обойтись без веревки - около 20 м с петлей на одном конце и грузом 500 г на другом.

В случае происшествия звонить на номер "112".