МЧС предупреждает: ночью в Липецке гололедица, мокрый снег

Спасатели предупреждают липчан о непогоде этой ночью Фото: Юлия КЛЮЕВА

Погода в Липецке и области ухудшается. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в регионе ожидается гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. И все это - в ближайшие часы и с сохранением в течение ночи с 4 на 5 февраля. Напомним, что к этому прибавляется туман с видимостью менее 500 м.

Ожидается снег с дождем. Температура в темное время суток - около 1 градуса тепла. Однако, утром 5 февраля в области резко похолодает. Столбик термометра будет опускаться в течение всего дня пятницы и к вечеру достигнет отметки -12 градусов. Ветер северо-западный 14-16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В субботу синоптики обещают снег и около 12 градусов мороза.