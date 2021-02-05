Мошенник пообещал липчанину выплаты, а сам забрал у него почти 300000 рублей

За сутки в Липецкой области жертвами мошенников стали 8 человек. Двум липчанкам позвонили лжесотрудники банка. Они напугали женщин, что с их банковских карт кто-то пытается снять деньги, и убедили перевести средства на другие счета. Так, одна лишилась 350 тыс., другая - 280 тыс. рублей.

Неизвестный позвонил мужчине и представился юристом. Он убедил липчанина перевести деньги на некий счет через банкомат, чтобы получить выплаты. Так, мошенник обогатился на 290 793 рублей.

Жительницу Липецка обманули в Интернете. В приложении ей написал пользователь, который предложил доставить посылку из другого города. В итоге - ни посылки, ни 4 600 рублей.

В пресс-службе регионального УМВД России просят липчан быть бдительными. Не переводить деньги на чужие счета или номера мобильных телефонов. А договариваясь о сделке в приложении, не переходить в мессенджеры.