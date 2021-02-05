В Липецке и области порывы ветра до 17 м/с

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 5 февраля, в Липецкой области сильный ветер. Он ожидается в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы северо-западного ветра могут доходить до 17 м/с.

Напомним, что при сильном ветре лучше оставаться в здании. Будучи на улице следует скорее укрыться в подъездах, подземных переходах. Опасно становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов. С крыши может упасть шифер и другие кровельные материалы. Еще одно стоп-место - под электропроводами. Нельзя подходить к оборвавшимся линиям электропередач.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.