«Открытие» создает вторую кафедру в НИУ ВШЭ

Напомним, в 2020 году на Факультете бизнеса и менеджмента вуза начала работать кафедра банка по рискам. Фото: "КП" Архив

Возглавит новую кафедру группы «Открытие», созданную на базе Факультета компьютерных наук, член правления, руководитель ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сергей Русанов.

Планируется, что группа будет привлекать для работы здесь своих сотрудников и экспертов, реализует программу практик и стажировок, открытых лекций и круглых столов. Кафедра станет точкой контакта экспертов, имеющих ценную бизнес-практику, и молодых талантов. Лучшие ее выпускники смогут трудоустроиться в компании группы «Открытие».

- Создание нашей кафедры в Высшей школе экономики - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам видеть перспективных студентов, а университету - расширять спектр учебных программ. «Открытие» реализует и развивает интересные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. В компаниях группы - сильные профессиональные кадры, и мы всегда рады видеть в наших рядах новых молодых специалистов, - подчеркивает Сергей Русанов.

- Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями – одно из приоритетных направлений работы факультета, - подчеркивает Ирина Плисецкая, заместитель декана по развитию и административно-финансовой работе НИУ ВШЭ. - Сотрудничество с группой компаний «Открытие» открывает широкие возможности перед студентами и перед научными коллективами.