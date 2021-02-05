В небе над Липецком летчики отработали дозаправку

Липецкие летчики отработали дозаправку Фото: Минобороны РФ

Липецкие летчики отработали полеты с дозаправкой в воздухе. Это наиболее сложный элемент летательной подготовки. Истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М выполнили выполнили дозаправку одиночно и в паре. В небо также взмыли экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, дозаправка проходила днем и ночью. Элемент выполнили на высотах 5-6 тыс. метров, на скорости около 600 км/ч. Расстояние между самолетами и воздушными танкерами Ил-78 было всего 20 метров.

В темное время суток дозаправку проводили с дополнительным освещением. На самолете-заправщике, истребителе и бомбардировщике зажгли огни.