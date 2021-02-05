Ночью в Липецке вспыхнула иномарка

Ночью в Липецке сгорела иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 5 февраля, в Липецке горела машина. Сообщение о пожаре поступило в 00.23 часа. В дому №33/1 по улице Игнатьева отправились 2 отделения пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, когда спасатели прибыли на место происшествия, "Сеат" полыхал. Пожарные оперативно ликвидировали пламя. Сгорела задняя часть иномарки. К счастью, никто из людей не пострадал. В причинах произошедшего разбираются сотрудники пожарного надзора.

Накануне, 4 февраля, пожар произошел в Становлянском районе. В селе Грунин Воргол вспыхнул частный дом. Огонь повредил кровлю дома по всей площади. Уничтожил надворную постройку. Пострадавших нет.