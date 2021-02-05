В Липецке 3 выпускников сдадут ЕГЭ по китайскому языку

В Липецкой области 1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, экзамены сдадут более 5 тыс. выпускников как этого года, так и прошлых лет. Основной период ЕГЭ планируется с 31 мая по 2 июля. Досрочного периода в этом году не будет.

Профильную математику сдадут 3 000 липчан. Обществознание выбрали 2 500 школьников. А физику - 1 200. На ЕГЭ по информатике и ИКТ записались 554 человека - на 50 больше, чем в прошлом году. Впервые экзамен пройдет в компьютерной форме.

На ЕГЭ по немецкому языку собираются 16 выпускников. По французскому - 6. Китайский язык пойдут сдавать 3 одиннадцатиклассников.

Для выпускников, планирующих поступать в ВУЗы в 2021 году, для получения аттестата нужен один обязательный предмет - русский язык в форме ЕГЭ. Базового уровня по математике не будет. Остальные предметы сдаются по необходимости для поступления в высшее учебное заведение.

Одиннадцатиклассники, не планирующие учиться в ВУЗах, должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику.