Новый цветочный рынок в Липецке откроется летом 2022 года

В Липецке появится новый цветочный рынок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появится новый цветочный рынок. Строительство уже началось в микрорайоне "Европейский". Павильон возведут на пересечении улиц Стаханова и Свиридова. Участок оградили, выполнили планировку. Геодезисты разбили метки для котлована. В настоящий момент специалисты снимают грунт. Затем начнут заливать фундамент.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здание площадью 700 кв.м. будет одноэтажным. Цвет павильона - сочетание карминно-красного и белого. Цветочный рынок планируют открыть летом 2022 года. Его строит собственник участка за свой счет. Он также благоустроит прилегающую территорию - озеленит участок, установит малые архитектурные формы, оборудует парковку.

Напомним, что павильоны на проспекте Победы закрыли осенью 2020 года. Там выявили нарушения противопожарной и санитарной безопасности.