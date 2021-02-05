Начальница отдела Россздавназора в Липецке получила штраф за взятку зубами

Чиновницу признали виновной во взятке зубами Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вынесли приговор бывшей начальница отдела ТО областного Росздравнадзора. 55-летнюю чиновницу признали виновной в необычном взяточничестве по части 3 статьи 290 УК.

Как установили в суде, по жалобе недовольных клиентов женщина проводила проверку в клинике «Дента Клаб». После проверки, врач-эксперт выдал заключение, где говорилось, что в лечении имелись нарушения, поэтому жалобу клиента признали обоснованной.

Но чиновница предложила управляющему клиники, что поможет исправить выводы эксперта взамен на бесплатные услуги стоматолога. В суде доказали, что с мая по апрель 2019 года начальник отела несколько раз посещала ту клинику и прошла лечение на сумму более 40 000 рублей.

После чего, как установлено приговором суда, руководитель отдела внесла в заключение свои изменения, что смягчило выводы врача-эксперта. В итоге по статье 290 УК ее приговорили к штрафу в 700 000 рублей и запретили работать в госорганах в течение трех лет.

Как пояснили в пресс-службе Липецкого областного суда, статью 285 УК о злоупотреблении полномочиями из обвинения исключили, как ошибочно излишне вмененную. То есть цель была она и та же – получение взятки. Но органы следствия квалифицировали одно и то же действие, как два разных преступления.