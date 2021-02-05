Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Начальница отдела Россздавназора в Липецке получила штраф за взятку зубами

Бывшая чиновница помогла стоматологической клинике взамен на их услуги
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий
Чиновницу признали виновной во взятке зубами

Чиновницу признали виновной во взятке зубами

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вынесли приговор бывшей начальница отдела ТО областного Росздравнадзора. 55-летнюю чиновницу признали виновной в необычном взяточничестве по части 3 статьи 290 УК.

Как установили в суде, по жалобе недовольных клиентов женщина проводила проверку в клинике «Дента Клаб». После проверки, врач-эксперт выдал заключение, где говорилось, что в лечении имелись нарушения, поэтому жалобу клиента признали обоснованной.

Но чиновница предложила управляющему клиники, что поможет исправить выводы эксперта взамен на бесплатные услуги стоматолога. В суде доказали, что с мая по апрель 2019 года начальник отела несколько раз посещала ту клинику и прошла лечение на сумму более 40 000 рублей.

После чего, как установлено приговором суда, руководитель отдела внесла в заключение свои изменения, что смягчило выводы врача-эксперта. В итоге по статье 290 УК ее приговорили к штрафу в 700 000 рублей и запретили работать в госорганах в течение трех лет.

Как пояснили в пресс-службе Липецкого областного суда, статью 285 УК о злоупотреблении полномочиями из обвинения исключили, как ошибочно излишне вмененную. То есть цель была она и та же – получение взятки. Но органы следствия квалифицировали одно и то же действие, как два разных преступления.

Криминал