Под Липецком у нелегального мигранта из-за рубежа нашли два килограмма героина

В Липецкой области задержали наркоторговца с крупной партией героина. Облава управления наркоконтроля полиции проходила накануне в Ельце. В ходе мероприятий задержали нелегального мигранта из ближнего зарубежья, у которого нашли 62 свертка с тяжелыми наркотиками. Все было расфасовано и готово к продаже.

Позже на съемной квартире, где жил нелегал, во время обыска обнаружили еще вещества, как готовые так и не расфасованные. Там же были весы и пакетики ля упаковки. В общей сложности изъяли более двух килограмм героина.

По данным полиции, задержанный расфасовывал и продавал крупные партии наркотиков в трех областях – Липецкой, Воронежской и Тамбовской.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, дело возбудили по частям 3 и 4 статьи 228.1 – производство и сбыт в крупном размере. Нелегалу грозит 20 лет тюрьмы и наказание за нарушение миграционного законодательства.

Всего с начала этого года полиция задержала в Липецкой области 8 иностранцев с наркотиками, у которых забрали более 4 кг запрещенных веществ.