Рецидивист-насильник забил насмерть женщину в Липецке

Рецидивист во всем сознался Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке поймали опасного рецидивиста, который насмерть забил 36-летнюю женщину. Ее тело нашли 3 февраля в квартире дома по улице Московской. На окровавленный труп дочки наткнулась мать, которая приехала вместе с полицией, поскольку дочь долго не выходила на связь. По подозрение сразу попал находившийся там же 34-летний мужчина, судимый за кражи и изнасилование. На его одеже были следы крови.

По версии следствия, все случилось 2 февраля, знакомые изрядно выпили, на фоне чего и поссорились. После пьяный уголовник начал нещадно быть женину руками и ногами по всему телу. Вечером после избиения жертва пожаловалась на острую боль в груди, а утром уже была мертва. Причина смерти – закрытая тупая травма грудной клетки.

Как сообщает пресс-службы областного СКР, дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. На допросе негодяй во всем сознался. Ему грозит от 10 до 20 лет.