Жителям центра Липецка после долгих лет ожиданий проведут газ

Липчанам в центре города проведут газ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители 6 домов по улице 30 лет Октября обратились в администрацию Липецка. Горожане долгие годы живут без газа. Готовят пищу на электроплитах, покупают газовые баллоны. Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчане провели собрание собственников. Более 85% участников хотят подключиться к системе газоснабжения.

В эту пятницу, 5 февраля, с жильцами встретились представители департамента ЖКХ, управления энергетики и тарифов области, АО "Газпром газораспределение Липецк". По словам заместителя председателя департамента ЖКХ Александра Шачнева, указанные дома включат в программу газификации на 2021-2023 годы.

Этой весной специалисты примутся за разработку проекта строительства 300 метрового газопровода низкого давления. Правда, трубы проведут по земле и фасадам зданий.