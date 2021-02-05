В субботу в Липецке несколько улиц на НЛМК останутся без холодной воды

В субботу, 6 февраля, некоторые улицы Липецка останутся без холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы А.Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 1а, 1г, 1в, 1м; проспект Мира 1, 1а, 9а, 11а, 13а, 13б, 15а; Дзержинского, 27, 29, 31; З.Космодемьянской, 2, 4; площадь Мира, 4. А также частный сектор по улице Дзержинского.

Причина отключений - ремонтные работы на сети водоснабжения. Специалисты заменят запорную арматуру диаметром 150 мм на улице Адмирала Макарова. Подвоз воды организуют по заявкам жителей. После включения вода может быть мутной.

Более подробную информацию об отключениях липчанам расскажут в диспетчерском по телефонам 175 и 236-175.