Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 февраля 2021 года достигло 17 738 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 5 февраля 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 175 пациентов. Они здоровы.

Заболели за последние сутки 145 человек. В Липецке - 25. В Грязинском районе - 22. В Елецком - 16. В Краснинском и Лебедянском районах - по 15 новых случаев. В Тербунском - 14. В Ельце и Хлевенском районе диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Воловском районе - у 5. В Добринском, Долгоруковском и Становлянском - у 4. В Измалковском и Липецком районах заразились по 3 человека. В Задонском, Усманском и Чаплыгинском - по 1.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 21 662 случая COVID-19. Выздоровели 17 738 липчан. Умерли 383 пациента. В настоящее время на больничном находится 3 541 житель области. Причем 2 450 человек остаются дома - у них легкая форма коронавируса. Остальных пришлось забрать в больницу.