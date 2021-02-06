В воскресенье в центре Липецка отключат холодную воду

В воскресенье, 7 февраля, в центре Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Пролетарская, 1а, 2а, 5, 10; Плеханова, 50, 54; Интернациональная, 20, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34-38, 35б, 40-42, 47-53, 55, 53а, 57; Ленина, 25а. Воду подвезут к домам №26 и 49 по улице Интернациональная. Но все равно советуем горожанам заранее запастись питьевой водой.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", липчане останутся без воды из-за ремонта на ветхом водопроводе 1954 года постройки на улице Пролетарская. После окончания работ возможно повышение мутности воды. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по номерам 175 и 236-175. А также на официальном сайте и в соцсетях ЛГЭКа.