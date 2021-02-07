Коронавирус в Липецке на 7 февраля 2021: 142 человека заразились, 169 окончили лечение

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За последние сутки в регионе зарегистрировали 142 случая коронавируса. Они распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 57, Елец и Хлевенский район - по два, Воловский и Задонский районы - по четыре, Грязинский район - один, Долгоруковский район - девять, Елецкий и Измалковский районы - по 12, Краснинский, Липецкий и Тербунский - по пять, Лебедянский район - 11, Становлянский район - шесть, Усманский район - семь.

Всего на территории Липецкой области зафиксировали 21 947 зараженных. 18085 человек выздоровели, накануне окончили лечение 169 липчан. Скончались от коронавируса 383 человека.

3479 — на лечении. В больницах находятся 1007 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2472 пациента с лёгкой формой COVID-19.