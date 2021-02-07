Липецкие полицейские по «горячим следам» задержали трех похитителей

Фото предоставлено УМВД по Липецкой области.

Ночью 2 февраля липчанин стал свидетелем кражи из холодильника торгового киоска на улице Космонавтов. Он заметил, что трое парней пытались вскрыть дверь устройства, и позвонил в полицию. На место отправился наряд патрульно-постовой службы полиции. Увидев приближающихся полицейских, похитители бросились бежать. Но их успели задержать.

Как сообщили в региональном УМВД, ими оказались 32-летний ранее судимый уроженец Грязинского района, 22-летний уроженец Краснинского района и 25-летний липчанин. Добычей молодых людей стали безалкогольные напитки на сумму 2 596 рублей. Товар изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.