Под Липецком грабитель ударил кассира по лицу из-за украденного сыра

В Липецкой области поймали магазинного вора, который напал на сотрудников магазина. Все случилось в одном из сетевых магазинов Ельца в конце января. Камеры наблюдения в зале засняли, как покупатель взял с прилавка 7 кусков сыра, разложил его по карманам и направился к выходу. Это заметила на мониторах директор магазина и вместе с сотрудницей направилась к двери, чтобы остановить вора.

Воришка не отреагировал на женин, отказался платить и нагло попытался выйти. Она из сотрудниц взяла его за рукав куртки и потребовала вернуть продукты. Тогда негодяй ударил женщину рукой по лицу и сбежал вместе продуктами на 1 448 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 23-летний житель Ельца, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Его вычислили оперативно, но на момент задержания товара уже не было. Дело возбудили по части 2 статьи 161 – грабеж с применением насилия. Рецидивисту грозит до 7 лет.