Липчанин стал жертвой мошенников в Мордовии, пытаясь заказать алкоголь с доставкой

Житель Липецкой области стал жертвой мошенников в Мордовии, куда отправился в командировку. По данным полиции Саранска, 31-летний мужчина некоторое время пил Чамзинском районе, где находился в командировке. В один из дней липчанин решил заказать алкоголь с доставкой на дом.

Объявление о доставке спиртного мужчина нашел в интернете. По телефону ему сообщил, что район отдаленный, поэтому заказ нужно сделать на крупную сумму, чтобы оправдать стоимость. Липчанин перевел 17 000 рублей, но продавец больше не взял трубку. Алкоголь так и не привезли. В итоге мужчина написал заявление.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по факту мошенничества возбудили уголовное дело, подозреваемых ищут.