В Липецке открыли многострадальный каток в парке Победы

В липецком парке Победы заработал многострадальный каток, который обещали открыть еще перед Новым годом. В начале января липчанам объявили, что открытие откладывается, а через неделю дорогое оборудование повредили вандалы, которые перерезали кабели системы охлаждения и заткнули трубу палкой. На восстановление ушел почти месяц.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь каток готов принять всех желающих, хоть и работы еще продолжаются. Там наморозили 15 сантиметров льда, а система охлаждения под ним не даст катку растаять даже при плюсовой температуре.

При этом подрядчику еще нужно залить еще около 5 см льда на и уложить плитку в павильоне с кафе, раздевалками и прокатом. Но рабочие будут трудиться ночью и не мешать катающимся.

Каток платный, работает с 10 утра до 22.00. Можно приходить со своими коньками – это по стоимости столько же, как и с коньками напрокат, но без ограничений по времени.